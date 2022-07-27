«Бавария» усилится Кассиусом Уинстоном

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Разыгрывающий Кассиус Уинстон (24 года, 185 см) станет игроком мюнхенской «Баварии», сообщает инсайдер BasketNews Донатас Урбонас.

Уинстон был выбран под общим 53-м номером на драфте НБА-2022 и выступал за «Уиззардс» в течение двух сезонов.

Баскетболист провел только семь матчей в минувшем регулярном чемпионате. В основном он играл в Лиге развития, где набирал в среднем 13,4 очка, 5,1 передачи и 2,9 подбора.

«Бавария» продолжит принимать участие в Евролиге в следующем сезоне.

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