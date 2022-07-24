Испания – победитель Евробаскета-2022 (U20)

Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы среди юношеских команд до 20 лет.

В финале испанцы одолели сборную Литвы со счетом 69:61. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник Рубен Домингес (19 лет, 195 см), на счету которого 17 очков, 3 подбора и 1 блок-шот.

Испания выиграла Евробаскет U20 в третий раз и сравнялась по этому показателю с Сербией и Грецией. Предыдущие два титула были завоеваны в 2016 и 2011 годах.

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