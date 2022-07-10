Данте Экзам стал игроком «Партизана»

Белградский официально объявил о подписании контракта с бывшим игроком НБА Данте Экзамом (26 лет, 196 см).

Австралийский защитник провел минувший сезон за «Барселону», которая, как сообщалось, была намерена сохранить игрока в составе. После завершения сезона защитник хотел вернуться в НБА, но клубы североамериканской лиги не проявили заинтересованности в его подписании.

В Евролиге-21/22 Экзам набирал 6,3 очка, 2,5 подбора и 1,6 передачи в среднем за игру за 17 минут на площадке.

До перехода в «Барсу» Экзам провел семь сезонов в НБА, выступая за «Юту» и «Кливленд». Австралиец был выбран на драфте 2014 года под общим пятым номером.

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