Крис Бруссард: «С нынешними возможностями Боб Кузи был бы Крисом Полом»

Эксперт Fox Sports Крис Бруссард не согласился с , который посчитал достижения легендарного игрока НБА Боба Кузи незначительными.

«Боб Кузи когда-нибудь попадал с игры более 40%? Было такое? Ни разу не было. А ведь его держали сантехники и пожарные» – заявил Редик.

«Я просто назову несколько людей, с которыми я играл. , , Элджин Бэйлор, – ответил Кузи.

«Суперзвезды любой эпохи будут, по крайней мере, звездами в любое время. Конечно, Бобу Кузи было бы трудно сегодня. Но дайте ему такие возможности, как чартерные рейсы, тренировки, питание, матчи круглый год, и он вполне мог бы быть Нэшем, Стоктоном или , – прокомментировал спор Бруссард.

Карри пасует на трибуны, Грин только фолит и теряет мяч, защита пропускает 72 очка за половину, но «Уорриорз» все равно выигрывают. Как?!