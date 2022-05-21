Крис Бруссард: «С нынешними возможностями Боб Кузи был бы Крисом Полом»

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Эксперт Fox Sports Крис Бруссард не согласился с Джей Джей Редиком, который посчитал достижения легендарного игрока НБА Боба Кузи незначительными.

«Боб Кузи когда-нибудь попадал с игры более 40%? Было такое? Ни разу не было. А ведь его держали сантехники и пожарные» – заявил Редик.

«Я просто назову несколько людей, с которыми я играл. Билл Рассел, Уилт Чемберлен, Элджин Бэйлор, Джерри Уэст» – ответил Кузи.

«Суперзвезды любой эпохи будут, по крайней мере, звездами в любое время. Конечно, Бобу Кузи было бы трудно сегодня. Но дайте ему такие возможности, как чартерные рейсы, тренировки, питание, матчи круглый год, и он вполне мог бы быть Нэшем, Стоктоном или Крисом Полом», – прокомментировал спор Бруссард.

Карри пасует на трибуны, Грин только фолит и теряет мяч, защита пропускает 72 очка за половину, но «Уорриорз» все равно выигрывают. Как?!

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