Еврокубок. Финал. «Виртус» против «Бурсаспора»

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В среду, 11 мая, в Болонье состоится финальный матч плей-офф Еврокубка-2021/22 между итальянским «Виртусом» и турецким «Бурсаспором».

Еврокубок

Плей-офф

Финал

Виртус Италия  –  Бурсаспор Турция
Дата проведения
11 мая, 21.30
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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