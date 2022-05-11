Еврокубок. Финал. «Виртус» против «Бурсаспора»

В среду, 11 мая, в Болонье состоится финальный матч плей-офф Еврокубка-2021/22 между итальянским и турецким .

Плей-офф

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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