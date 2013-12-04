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    Три игрока «Милуоки» вошли в символические пятерки лучших защитников НБА

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    Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания опубликовал составы символических пятерок лучших защитников лиги по итогам сезона-2019/20. В них вошли сразу три игрока «Бакс»: форвард Яннис Адетокумбо, центровой Брук Лопес и защитник Эрик Бледсоу.

    Первая пятерка лучших защитников: Бен Симмонс («Филадельфия») – Маркус Смарт («Бостон») – Яннис Адетокумбо («Милуоки») – Энтони Дэвис («Лейкерс») – Руди Гобер («Юта»)

    Вторая пятерка лучших защитников: Патрик Беверли («Клипперс») – Эрик Бледсоу («Милуоки») – Кавай Ленард («Клипперс») – Бэм Адебайо («Майами») – Брук Лопес («Милуоки»)

    В пятерки не вошел ни один игрок «Торонто», второй команды НБА по эффективности защиты.

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