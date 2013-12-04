Три игрока «Милуоки» вошли в символические пятерки лучших защитников НБА

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания опубликовал составы символических пятерок лучших защитников лиги по итогам сезона-2019/20. В них вошли сразу три игрока «Бакс»: форвард , центровой Брук Лопес и защитник Эрик Бледсоу.

Первая пятерка лучших защитников: Бен Симмонс ( ) – Маркус Смарт ( ) – Яннис Адетокумбо («Милуоки») – ( ) – Руди Гобер («Юта»)

Вторая пятерка лучших защитников: Патрик Беверли ( ) – Эрик Бледсоу ( ) – («Клипперс») – Бэм Адебайо ( ) – Брук Лопес («Милуоки»)

В пятерки не вошел ни один игрок «Торонто», второй команды по эффективности защиты.