Леброн Джеймс и Кавай Ленард считают, что сезон продолжать нельзя

В среду игроки НБА провели в «пузыре» Орландо собрание после того, как три матча плей-офф не состоялись из-за бойкота против жестокости полиции и расовой несправедливости.

Во время встречи суперзвезды НБА Леброн Джеймс («Лейкерс») и («Клипперс») выразили твердое убеждение в том, что сезон-2019/20 продолжать нельзя.

«Лейкерс» и «Клипперс» проголосовали за бойкот оставшейся части сезона, другие команды не поддержали данную инициативу.

В какой-то момент слово взял ветеран «Майами» Юдонис Хаслем и поинтересовался, как можно продолжить сезон без и .

Встреча баскетболистов завершилась «неприятным образом». По итогам собрания нет никакой определенности по поводу того, что будет дальше.

«Оклахома», «Хьюстон», «Лейкерс» и «Портленд» решили бойкотировать матчи первого раунда плей-офф в среду из-за стрельбы полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в городе Кеноша, штат Висконсин. Ранее подобным образом поступили игроки «Милуоки», решив не выходить на площадку в 5-м матче с «Орландо».

23 августа в Висконсине полицейские несколько раз выстрелили в спину Джейкобу Блейку на глазах у его детей. Чернокожий мужчина садился в свой автомобиль после того, как попытался разнять двух поссорившихся женщин. Пострадавший получил серьезные ранения и был госпитализирован.

Игроки НБА бойкотируют плей-офф. Причина: стрельба полицейских в чернокожего в Висконсине