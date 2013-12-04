«Лейкерс» и «Клипперс» выступили за бойкот оставшейся части сезона, другие команды не поддержали

В среду игроки НБА провели в «пузыре» Орландо собрание после того, как три матча плей-офф не состоялись из-за бойкота против жестокости полиции и расовой несправедливости.

и выступили за бойкот оставшейся части сезона. Большинство других команд проголосовали за то, чтобы продолжать играть. Лидер «озерников» покинул встречу.

По ходу собрания Джеймс отмечал, что хочет видеть владельцев клубов более вовлеченными в ситуацию.

Как отмечает инсайдер Дэвид Олдридж, встреча баскетболистов завершилась «неприятным образом». По итогам собрания нет никакой определенности по поводу того, что будет дальше.

В четверг профсоюз будет представлен на внеплановом заседании Совета управляющих НБА.

«Оклахома», «Хьюстон», «Лейкерс» и «Портленд» решили бойкотировать матчи первого раунда плей-офф в среду из-за стрельбы полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в городе Кеноша, штат Висконсин. Ранее подобным образом поступили игроки «Милуоки», решив не выходить на площадку в 5-м матче с «Орландо».

23 августа в Висконсине полицейские несколько раз выстрелили в спину Джейкобу Блейку на глазах у его детей. Чернокожий мужчина садился в свой автомобиль после того, как попытался разнять двух поссорившихся женщин. Пострадавший получил серьезные ранения и был госпитализирован.

Игроки НБА бойкотируют плей-офф. Причина: стрельба полицейских в чернокожего в Висконсине