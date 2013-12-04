Президент «Автодора» – Кириленко: «Почему при выборах главы РФБ игнорируют заявление Путина, запрещающее двойное гражданство чиновникам?»

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Президент «Автодора» Владимир Родионов продолжил заочную полемику с главой РФБ Андреем Кириленко.

Родионов ранее не согласился с мнением Кириленко о том, что в полном составе команда России входит в четверку лучших европейских сборных. Кириленко ответил Родионову: «Он говорит, что надо развивать молодых игроков, но в «Автодоре» в основном играют легионеры».

«Начну с того, что я не стодолларовая купюра, чтобы нравиться Кириленко. В своем ответе президенту РФБ я ни в коем случае не затрагивал его личность, а лишь привел абсурдность фразы о вхождении нашей сборной в четверку сильнейших команд Европы и констатировал наличие системных проблем в российском баскетболе.

Это была ни в коем случае не предвыборная история, а мое частное мнение. А вот г-н Кириленко, видимо, возомнил себя Богом, раз позволяет себе подобные оценочные суждения в мой адрес.

Нигде в статье я персонально не обвинял Андрея Геннадьевича и не говорил, что развал нашего вида спорта – это его рук дело. Падение отечественного баскетбола началось задолго до прихода Кириленко на пост руководителя федерации.

Изменилось ли что-то в лучшую сторону за время работы Кириленко? Если откровенно, за эти 5 лет никаких заметных улучшений не произошло. Более того, с каждым сезоном ситуация становится только хуже.

Зарплатный фонд руководителей и сотрудников РФБ формируется за счет взносов, которые год от года только растут и ложатся непосильным бременем на регионы. Неподъемные заявочные суммы ежегодно становятся причиной гибели многих клубов в стране.

Этим летом уже 4 профессиональные команды объявили о том, что не смогут принять участие в сезоне-2020/21. Мы сами хотели заявиться основной командой в Кубок России, но за участие в этом турнире РФБ требует 520 тысяч рублей. И это – всего за 2 игры!

Ведь с моей жесткой позицией, по многим вопросам расходящейся с президентом РФБ, уверен, административный рычаг не позволит «Автодору» пройти далеко в турнире. Так что придется вновь выставлять на Кубок молодежную команду.

Своими высказываниями в прессе Андрей Геннадьевич каждый раз показывает, что, как чиновник, далек от реалий современного баскетбола. В недавнем интервью «Спорт-Экспрессу» он сам признался, что последние 4 месяца безвылазно провел с семьей в США.

Как может человек успешно руководить серьезной организацией, когда такое продолжительное время находится в чужой стране? Почему при новых выборах президента РФБ игнорируется официальное заявление Путина, запрещающее чиновникам иметь двойное гражданство?

Как вообще с логической точки зрения лицо, имеющее иностранный паспорт, может возглавлять национальную федерацию баскетбола?! Ведь РФБ является организацией, напрямую подчиненной государственному органу – Министерству спорта, которое, в свою очередь, выделяет дотации и финансирует все сборные, направляя их на соревнования», – заявил Родионов.

Мы спросили Андрея Кириленко о катастрофе в баскетболе, и вот что он нам написал

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