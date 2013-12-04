Владимир Родионов – в ответ Кириленко: «Место сборной России в Европе – за пределами первой десятки»

Президент прокомментировал высказывание главы РФБ Андрея Кириленко, который оценил силу сборной России.

По мнению Кириленко, без травм и в полном составе национальная команда входит в четверку лучших европейских сборных.

«Как неравнодушный к проблемам отечественного баскетбола человек, я посчитал необходимым публично отреагировать на громкое заявление президента РФБ. Признаюсь, сильно резанули слух слова из интервью Кириленко о том, что если обходиться без травм игроков и выступать в полном составе, то наша мужская национальная команда входит в четверку лучших сборных Европы.

Вы серьезно?! Не понимаю, к чему вводить общественность в заблуждение? Для объективности картины давайте тогда рассматривать идеальные составы всех остальных сборных. Наше место – за пределами первой десятки.

Очевидно, мы уступаем как минимум Испании с Рубио, Марком Газолем и Эрнангомесами, Сербии с Йокичем, Бьелицей, Марьяновичем и Богданом Богдановичем, Литве с Валанчюнасом и Домантасом Сабонисом, Франции с Гобером, Батюмом, Фурнье, Пуарье и Ниликиной, Хорватии с Шаричем, Бендером и Бояном Богдановичем, Латвии с Порзингисом и Бертансом, Греции с Адетокумбо, Калатесом, Слукасом, Принтезисом и Папаниколау, Германии со Шредером, Клебером и Тайсом, Италии с Белинелли и Галлинари, Турции с Ильясовой, Коркмазом, Османом и Уилбекином, Словении с Дончичем и Драгичем.

В отличие от всех вышеперечисленных стран, у россиян нет ни одного представителя в НБА. Взгляните на Литву (население – 2,7 млн), Латвию (1,9 млн) или Сербию (7 млн). Помимо сильнейшей лиги мира, игроки и тренеры из этих стран находятся на ведущих ролях в европейских клубах. Мы же из 146 миллионов россиян не можем наскрести 12 достойных баскетболистов в сборную, при этом уезжают играть и тренировать за границу лишь единицы. О какой же четверке в Европе может идти речь?!

Согласен с президентом РФБ только в том, что у нас возрастная команда и летом следующего года у нынешнего поколения игроков будет последний шанс попасть на Олимпиаду. Но вероятность этого, откровенно говоря, минимальна.

Это не пессимизм, а объективный взгляд на вещи в российском мужском баскетболе. Последние 10 лет на уровне основной и резервных сборных у нас отсутствуют системные успехи. Иногда случаются эпизодические всплески, такие как, например, 4-е место на Евробаскете-2017, бронза Чемпионата мира U19 в 2011 году, полуфинал первенства Европы U18 в 2018 году, четвертьфинал чемпионата мира U19 в 2019 году. Но на этом все, а это – капля в море. Более того, считаю позором, когда молодежная сборная, которая должна служить базовым поставщиком игроков в главную национальную команду, уже 5 лет прозябает в дивизионе «Б» континентального первенства и никак не может вернуться в элиту», – заявил Родионов.

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