Билла Симмонса критикуют за отсутствие чернокожих журналистов в The Ringer

Сотрудники The Ringer критикуют основателя спортивной медиа-компании за недостаточную представленность этнических групп в редакции и требуют улучшить практику найма на работу, пишет Variety.

Компания The Ringer Union, в которой работают 65 сотрудников, признала, что ей предстоит много работы с точки зрения представленности этнических групп.

В 2019 году 86 процентов спикеров на Ringer Podcast Network были белыми. Также в компании нет ни одного чернокожего редактора и ни одного чернокожего журналиста, освещающего НБА и НФЛ, с полной занятостью.

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