Билла Симмонса критикуют за отсутствие чернокожих журналистов в The Ringer

Сотрудники The Ringer критикуют основателя спортивной медиа-компании Билла Симмонса за недостаточную представленность этнических групп в редакции и требуют улучшить практику найма на работу, пишет Variety.
Компания The Ringer Union, в которой работают 65 сотрудников, признала, что ей предстоит много работы с точки зрения представленности этнических групп.
В 2019 году 86 процентов спикеров на Ringer Podcast Network были белыми. Также в компании нет ни одного чернокожего редактора и ни одного чернокожего журналиста, освещающего НБА и НФЛ, с полной занятостью.
Комментатор написал, что «жизнь каждого имеет значение». Игроки НБА обвинили его в расизме, а «Сакраменто» и радиокомпания уволили