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    Билла Симмонса критикуют за отсутствие чернокожих журналистов в The Ringer

    Теги НБА Билл Симмонс дискриминация Баскетбол

    Сотрудники The Ringer критикуют основателя спортивной медиа-компании Билла Симмонса за недостаточную представленность этнических групп в редакции и требуют улучшить практику найма на работу, пишет Variety.

    Компания The Ringer Union, в которой работают 65 сотрудников, признала, что ей предстоит много работы с точки зрения представленности этнических групп.

    В 2019 году 86 процентов спикеров на Ringer Podcast Network были белыми. Также в компании нет ни одного чернокожего редактора и ни одного чернокожего журналиста, освещающего НБА и НФЛ, с полной занятостью.

    Комментатор написал, что «жизнь каждого имеет значение». Игроки НБА обвинили его в расизме, а «Сакраменто» и радиокомпания уволили

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