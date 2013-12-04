Генменеджер «Голден Стэйт»: «Люблю спорт за то, что он безразличен к цвету кожи»

Генеральный менеджер вызвал бурную реакцию спортивных журналистов в свой адрес заявив, что в спорте нет расизма.

«Я надеюсь, что спорт сможет исцелить наше общество. За что я люблю спорт, так это за то, что он безразличен к цвету кожи и в нем нет меритократии. Тебя судят не по тому, как ты выглядишь, а по тому, как ты выступаешь», – заявил 45-летний руководитель во время пресс-конференции.

Слова Майерса вызвали негативную ответную реакцию в твиттере, пользователи которого напомнили генеральному менеджеру «Уорриорз» об истории расизма в спорта.

«Спорт настолько безразличен к цвету кожи, что чернокожие бейсболисты создали собственную лигу, не из-за дискриминации, с которой они столкнулись, а из-за духа товарищества», – написал Джереми Коэн.

«Во-первых, в спорте, вне всякого сомнения, есть расизм. Во-вторых, эту тему «я безразличен к цвету кожи» нужно прекратить», – заявил спортивный журналист Джошуа Хау.

«Кто ему скажет?» – спрашивает репортер Кристиан Уинфилд.

«Люди у власти до сих пор не имеют понятия, как им говорить на эту тему», – пишет журналист Джаред Уэйд.

Комментатор написал, что «жизнь каждого имеет значение». Игроки НБА обвинили его в расизме, а «Сакраменто» и радиокомпания уволили

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