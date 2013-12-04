Леброн Джеймс: «Я был бы идеальным партнером для Майкла Джордана»

Форвард считает, что был бы идеальным партнером по команде для , поскольку их стили игры дополняли бы друг друга.

«Для меня команда всегда стоит на первом месте. Поэтому мне кажется, что я был бы идеальным партнером для Майкла Джордана.

Майк – убийца. Мое умение читать игру и отдавать передачи отлично сочеталось бы с его умением набирать очки.

Я видел, чего Скотти Пиппен добился, играя с Майком. Пиппен был одним из моих любимых игроков. Если бы я был разыгрывающим форвардом в том составе «Буллс», мы показали бы игру совершенно другого уровеня», – приводит слова Леброна ESPN.com.

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