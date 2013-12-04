Леброн Джеймс: «Я был бы идеальным партнером для Майкла Джордана»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс считает, что был бы идеальным партнером по команде для Майкла Джордана, поскольку их стили игры дополняли бы друг друга.
«Для меня команда всегда стоит на первом месте. Поэтому мне кажется, что я был бы идеальным партнером для Майкла Джордана.
Майк – убийца. Мое умение читать игру и отдавать передачи отлично сочеталось бы с его умением набирать очки.
Я видел, чего Скотти Пиппен добился, играя с Майком. Пиппен был одним из моих любимых игроков. Если бы я был разыгрывающим форвардом в том составе «Буллс», мы показали бы игру совершенно другого уровеня», – приводит слова Леброна ESPN.com.
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