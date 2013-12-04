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Sports.ru NBA

    57% читателей Sports.ru считают, что Джордан лучше Леброна

    Теги рейтинги Майкл Джордан Чикаго Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

    Читатели Sports.ru выбрали лучшего в паре Майкл ДжорданЛеброн Джеймс.

    57% принявших участие в опросе проголосовали за 6-кратного чемпиона НБА в составе «Чикаго».

    За Джеймса свои голоса отдали 21% читателей, еще 22% считают, что разные эпохи нельзя сравнивать.

    Канал ESPN в последние недели показывал сериал «Последний танец» про «Чикаго» 90-х. После этого дискуссия о том, кто является лучшим игроком всех времен, стала самой актуальной в баскетбольном сообществе.

    Джордан не умел бросать трехочковые. Как бы он выживал в современном баскетболе?

    Опрос

    Ваш выбор – Леброн или Джордан?
    3520 голосов
    Леброн
    21%
    Джордан
    58%
    Разные эпохи нельзя сравнивать
    21%

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