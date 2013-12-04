57% читателей Sports.ru считают, что Джордан лучше Леброна

Читатели Sports.ru выбрали лучшего в паре – .

57% принявших участие в опросе проголосовали за 6-кратного чемпиона в составе .

За Джеймса свои голоса отдали 21% читателей, еще 22% считают, что разные эпохи нельзя сравнивать.

Канал ESPN в последние недели показывал сериал «Последний танец» про «Чикаго» 90-х. После этого дискуссия о том, кто является лучшим игроком всех времен, стала самой актуальной в баскетбольном сообществе.

Джордан не умел бросать трехочковые. Как бы он выживал в современном баскетболе?