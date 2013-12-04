57% читателей Sports.ru считают, что Джордан лучше Леброна

Читатели Sports.ru выбрали лучшего в паре Майкл Джордан – Леброн Джеймс.
57% принявших участие в опросе проголосовали за 6-кратного чемпиона НБА в составе «Чикаго».
За Джеймса свои голоса отдали 21% читателей, еще 22% считают, что разные эпохи нельзя сравнивать.
Канал ESPN в последние недели показывал сериал «Последний танец» про «Чикаго» 90-х. После этого дискуссия о том, кто является лучшим игроком всех времен, стала самой актуальной в баскетбольном сообществе.
Джордан не умел бросать трехочковые. Как бы он выживал в современном баскетболе?