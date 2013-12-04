ESPN продолжает публиковать список 74 лучших игроков в истории НБА. Карри – на 13-м месте, Дюрэнт – 14-й, Харден – 32-й

Сайт ESPN продолжил публиковать список 74 лучших игроков в истории НБА.

Эксперты ESPN проголосовали в тысячах сравнений между игроками, рассматривая общую ценность карьер и наиболее успешные моменты баскетболистов.

Рейтинг лучших игроков в истории НБА по версии ESPN (места с 40-го по 11-е):

40. Крис Пол

39. Уолт Фрэйзер

38. Боб Петтит

37. Патрик Юинг

36. Кевин Макхэйл

35. Джейсон Кидд

34. Джордж Майкан

33. Джон Хавличек

32.

31. Айзейя Томас

30. Стив Нэш

29. Аллен Айверсон

28. Джон Стоктон

27. Яннис Адетокумбо

26. Дуэйн Уэйд

25. Кавай Ленард

24. Дэвид Робинсон

23. Чарльз Баркли

22. Элджин Бэйлор

21. Скотти Пиппен

20. Кевин Гарнетт

19. Дирк Новицки

18. Мозес Мэлоун

17. Карл Мэлоун

16. Джерри Уэст

15. Джулиус Ирвинг

14.

13.

12. Хаким Оладжувон

11. Оскар Робертсон

Рейтинг игроков, занявших места с 74-го по 41-е

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