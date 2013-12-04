Шакил О’Нил: «Надо отменить этот сезон НБА. Победитель не получит уважения»

Член Зала славы ’Нил считает, что лиге надо отменить сезон-2019/20, поскольку его победитель станет чемпионом с оговоркой и не получит должного уважения.

«Я считаю, что надо отменить этот сезон. Всем надо отправиться домой, выздороветь и вернуться в следующем сезоне.

Какая бы команда ни выиграла этот сезон, эта победа будет со знаком сноски. Чемпион не получит уважения.

Что, если команда, которая не считается претендентом на чемпионство, неожиданно выиграет плей-офф в новом формате? Никто не отнесется к этому с уважением. Так что отмените сезон. Подумайте о безопасности людей. Вернитесь в следующем сезоне», – передает слова О’Нила USA Today.

Сезон НБА был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Лига рассчитывает завершить сезон и рассматривает разные варианты проведения игр плей-офф.

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