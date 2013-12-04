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    «Уорриорз» на протяжении нескольких лет нацеливаются на приобретение Янниса Адетокумбо

    Теги возможные переходы Голден Стэйт Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

    «Уорриорз» на протяжении нескольких лет готовятся к приобретению форварда «Бакс» Янниса Адетокумбо.

    Об этом сообщает инсайдер San Francisco Chronicle Коннор Леторно со ссылкой на источники в лиге.

    Отмечается, что «воины» подобным образом на протяжении длительного времени готовились к возможности заполучить звездного форварда Кевина Дюрэнта, который в итоге стал игроком команды в 2016 году.

    Адетокумбо в 2020 году может подписать продление контракта с «Бакс» или же выйти из соглашения с командой в 2021-м.

    В лиге считают, что грек захочет покинуть «Милуоки», если потеряет веру в чемпионские перспективы команды.

    Предполагается, что оптимальным шансом «Уорриорз» заполучить Янниса станет обмен.

    Оказывается, Яннис в детстве сыграл нищего иммигранта в Греции. Режиссер видел в нем звезду уже тогда

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