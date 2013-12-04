«Уорриорз» на протяжении нескольких лет нацеливаются на приобретение Янниса Адетокумбо

«Уорриорз» на протяжении нескольких лет готовятся к приобретению форварда «Бакс» Янниса Адетокумбо.
Об этом сообщает инсайдер San Francisco Chronicle Коннор Леторно со ссылкой на источники в лиге.
Отмечается, что «воины» подобным образом на протяжении длительного времени готовились к возможности заполучить звездного форварда Кевина Дюрэнта, который в итоге стал игроком команды в 2016 году.
Адетокумбо в 2020 году может подписать продление контракта с «Бакс» или же выйти из соглашения с командой в 2021-м.
В лиге считают, что грек захочет покинуть «Милуоки», если потеряет веру в чемпионские перспективы команды.
Предполагается, что оптимальным шансом «Уорриорз» заполучить Янниса станет обмен.
Оказывается, Яннис в детстве сыграл нищего иммигранта в Греции. Режиссер видел в нем звезду уже тогда