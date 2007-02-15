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    Брайант, Данкан и Гарнетт – среди финалистов на включение в Зал славы в 2020 году

    Теги Кобе Брайант Кевин Гарнетт Тим Данкан НБА Тамика Кэтчингс Руди Томьянович Зал славы Баскетбол

    Легендарные игроки НБА Кобе Брайант, Тим Данкан и Кевин Гарнетт вошли в число финалистов на включение в Зал славы баскетбола имени Нейсмита в 2020 году.

    Также финалистами стали баскетболистка Тамика Кэтчингс и четыре тренера: Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс и Эдди Саттон.

    Новые члены Зала славы будут объявлены во время «Финала четырех» NCAA в апреле.

    Кобе Брайант будет введен в Зал славы посмертно. Легендарный защитник «Лейкерс» погиб 26 января в результате крушения вертолета в Калифорнии.

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