Брайант, Данкан и Гарнетт – среди финалистов на включение в Зал славы в 2020 году

Легендарные игроки НБА Кобе Брайант, и Кевин Гарнетт вошли в число финалистов на включение в Зал славы баскетбола имени Нейсмита в 2020 году.

Также финалистами стали баскетболистка Тамика Кэтчингс и четыре тренера: , Ким Малки, Барбара Стивенс и Эдди Саттон.

Новые члены Зала славы будут объявлены во время «Финала четырех» NCAA в апреле.

Кобе Брайант будет введен в Зал славы посмертно. Легендарный защитник «Лейкерс» погиб 26 января в результате крушения вертолета в Калифорнии.

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