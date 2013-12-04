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    НБА приостановила сезон-2019/20 как минимум на 30 дней

    Теги происшествия НБА коронавирус Баскетбол

    Руководство НБА проинформировало клубы о том, что сезон будет приостановлен как минимум на 30 дней из-за угрозы распространения коронавируса.

    По информации Yahoo Sports, во время телефонной конференции с владельцами клубов, которая только что закончилась, было решено повторно оценить ситуацию через 30 дней.

    Официальное объявление будет сделано в ближайшее время. Возможно, все игроки пройдут тест на коронавирус.

    В среду НБА объявила о приостановке сезона из-за обнаружения коронавируса у центрового «Юты» Руди Гобера. Позже положительный результат дал тест другого игрока «Джаз» Донована Митчелла.

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