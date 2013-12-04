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    NCAA отменила «Мартовское безумие» из-за коронавируса

    Теги происшествия НБА NCAA коронавирус Баскетбол

    NCAA отменила все мужские и женские баскетбольные соревнования, в том числе «Мартовское безумие», из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

    Вчера было принято решение, что матчи NCAA будут проходить без зрителей.

    Сегодня НБА объявила о приостановке сезона из-за обнаружения коронавируса у центрового «Юты» Руди Гобера. Позже положительный результат дал тест другого игрока «Джаз» Донована Митчелла.

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