NCAA отменила «Мартовское безумие» из-за коронавируса

отменила все мужские и женские баскетбольные соревнования, в том числе «Мартовское безумие», из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Вчера было принято решение, что матчи NCAA будут проходить без зрителей.

Сегодня НБА объявила о приостановке сезона из-за обнаружения коронавируса у центрового «Юты» Руди Гобера. Позже положительный результат дал тест другого игрока «Джаз» Донована Митчелла.

Запрет рукопожатий, селфи и матчи при пустых трибунах: это реальная борьба с коронавирусом или паника?

НБА закрылась из-за коронавируса. Все, что известно к этому моменту