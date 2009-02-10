Единая лига ВТБ. ЦСКА в гостях разгромил «Астану», «Химки» принимают «Нижний Новгород» и другие матчи

В понедельник, 10 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА в гостях крупно обыграл казахстанскую «Астану».
«Химки» принимают «Нижний Новгород».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 февраля, 15.30, «Арена-Север»
- Енисей
- Грин (17), Зубчич (13), Гудумак (12), Митусов (5), Захаров (5) – старт; Ребич (15), Комиссаров (11), Хог (6 + 8 подборов), Викторов (2), Попов (0).
- Дата проведения
- 10 февраля, 16.30, «Велотрек Сарыарка»
- Астана
- Ристич (18 + 7 подборов), М. Хилл (16), Холт (8), Жигулин (6), Флоренс (5) – старт; Дж. Хилл (8 + 8 передач), Крокетт (4 + 8 подборов), Гаврилов (4), Мурзагалиев (3), Щербак (0).
- Дата проведения
- 10 февраля, 19.30, «Баскетбольный центр Химки»
- Дата проведения
- 10 февраля, 19.30, «Баскет-холл»
Положение команд: «Химки» – 15-1, ЦСКА – 13-4, «Локомотив-Кубань» – 12-4, УНИКС – 10-6, «Калев» – 7-9, «Парма» – 7-9, «Енисей» – 7-9, «Зелена-Гура» – 7-10, «Астана» – 6-9, «Нижний Новгород» – 6-9, «Зенит» – 6-9, «Автодор» – 4-12, «Цмоки-Минск» – 4-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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