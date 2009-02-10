Единая лига ВТБ. ЦСКА в гостях разгромил «Астану», «Химки» принимают «Нижний Новгород» и другие матчи

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В понедельник, 10 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА в гостях крупно обыграл казахстанскую «Астану».

«Химки» принимают «Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Енисей – Калев 86:73 (22:26, 18:11, 30:18, 16:18)
Дата проведения
10 февраля, 15.30, «Арена-Север»
Онлайн матча
Енисей
Грин (17), Зубчич (13), Гудумак (12), Митусов (5), Захаров (5) – старт; Ребич (15), Комиссаров (11), Хог (6 + 8 подборов), Викторов (2), Попов (0).
Калев
Шкеле (14), Винэлез (10), Китсинг (10), Йыэсаар (6 + 11 подборов), Кангур (5) – старт; Финк (13), С. Сокк (12), Курбас (3), Дорбек (0), Райесте (0).

Астана – ЦСКА 72:95 (22:19, 8:24, 23:29, 19:23)
Дата проведения
10 февраля, 16.30, «Велотрек Сарыарка»
Онлайн матча
Астана
Ристич (18 + 7 подборов), М. Хилл (16), Холт (8), Жигулин (6), Флоренс (5) – старт; Дж. Хилл (8 + 8 передач), Крокетт (4 + 8 подборов), Гаврилов (4), Мурзагалиев (3), Щербак (0).
ЦСКА
Куфос (18), Хэкетт (12), Фойгтманн (10), Хиллиард (6), Курбанов (4) – старт; Джеймс (27), Антонов (10 + 7 подборов), М.Кулагин (3), Стрелниекс (3), Боломбой (2 + 7 подборов), Ухов (0), Лопатин (0).

Химки – Нижний Новгород 42:41 (2 четверть)
Дата проведения
10 февраля, 19.30, «Баскетбольный центр Химки»
Онлайн матча

Локомотив-Кубань – Зенит 28:38 (2 четверть)
Дата проведения
10 февраля, 19.30, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: «Химки» – 15-1, ЦСКА – 13-4, «Локомотив-Кубань» – 12-4, УНИКС – 10-6, «Калев» – 7-9, «Парма» – 7-9,  «Енисей» – 7-9, «Зелена-Гура» – 7-10, «Астана» – 6-9, «Нижний Новгород» – 6-9, «Зенит» – 6-9, «Автодор» – 4-12, «Цмоки-Минск» – 4-13. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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