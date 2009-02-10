Единая лига ВТБ. ЦСКА в гостях разгромил «Астану», «Химки» принимают «Нижний Новгород» и другие матчи

В понедельник, 10 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА в гостях крупно обыграл казахстанскую «Астану».

«Химки» принимают «Нижний Новгород».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: «Химки» – 15-1, ЦСКА – 13-4, «Локомотив-Кубань» – 12-4, УНИКС – 10-6, «Калев» – 7-9, «Парма» – 7-9, «Енисей» – 7-9, «Зелена-Гура» – 7-10, «Астана» – 6-9, «Нижний Новгород» – 6-9, «Зенит» – 6-9, – 4-12, «Цмоки-Минск» – 4-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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