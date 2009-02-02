Единая лига ВТБ. «Енисей» примет «Парму», УНИКС – «Химки» и другие матчи

В воскресенье, 2 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ красноярский «Енисей» примет пермскую «Парму».
Казанский УНИКС встретится дома с «Химками».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 февраля, 14.00, «Арена-Север»
- Дата проведения
- 2 февраля, 16.00, «ДС Кристалл»
- Дата проведения
- 2 февраля, 16.00, «СК Юбилейный»
- Дата проведения
- 2 февраля, 17.45, «Falcon Club»
- Дата проведения
- 2 февраля, 18.30, «Баскет-холл»
Положение команд: «Химки» – 14-1, ЦСКА – 12-4, «Локомотив-Кубань» – 11-4, УНИКС – 9-5, «Астана» – 6-7, «Калев» – 6-8, «Зенит» – 6-8, «Енисей» – 6-8, «Парма» – 6-9, «Нижний Новгород» – 6-9, «Зелена-Гура» – 6-10, «Автодор» – 4-10, «Цмоки-Минск» – 3-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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