«Уорриорз» в день матча с «Санз» провели серию мероприятий в поддержку ЛГБТ-сообщества

«Уорриорз» в день матча с «Санз» (110:121) провели серию мероприятий в поддержку ЛГБТ-сообщества под общим названием «LGBTQ Night».

Во паузе игры чествовал звезду футбольной сборной США Меган Рапино и ее девушку, легенду женской НБА Сью Берд.

После матча состоялась дискуссия с участием президента «Уорриорз» Рика Уэлтса, а также Рапино и Берд.

Уэлтс – первый управленец НБА, который рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Фото: NBC Sports

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