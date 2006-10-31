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    «Уорриорз» в день матча с «Санз» провели серию мероприятий в поддержку ЛГБТ-сообщества

    Теги светская хроника Сью Берд Голден Стэйт НБА фото Рик Уэлтс Меган Рапино Баскетбол

    «Уорриорз» в день матча с «Санз» (110:121) провели серию мероприятий в поддержку ЛГБТ-сообщества под общим названием «LGBTQ Night».

    Во паузе игры «Голден Стэйт» чествовал звезду футбольной сборной США Меган Рапино и ее девушку, легенду женской НБА Сью Берд.

    После матча состоялась дискуссия с участием президента «Уорриорз» Рика Уэлтса, а также Рапино и Берд.

    Уэлтс – первый управленец НБА, который рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

    Фото: NBC Sports

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