Беверли накрыл Джеймса и принес «Клипперс» победу над «Лейкерс»

Защитник «Клипперс» Патрик Беверли накрыл спасительный бросок форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса на последних секундах рождественского матча между командами.
Беверли при счете 109:106 за 3,4 секунды до финальной сирены не только не позволил Джеймсу бросить из-за дуги, но сделал это таким образом, что лидер «озерников» последним коснулся мяча.
Посмотрев повтор, судьи отдали владение «Клипперс». Форвард Пол Джордж после тактического фола «озерников» обеспечил своей команде победу двумя попаданиями с линии – 111:106.
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«FIRST TEAM ALL-DEFENSE!»@patbev21 probably 😂 pic.twitter.com/3nrlcrd7LR— SportsCenter (@SportsCenter) December 26, 2019