Беверли накрыл Джеймса и принес «Клипперс» победу над «Лейкерс»

Защитник «Клипперс» Патрик Беверли накрыл спасительный бросок форварда Леброна Джеймса на последних секундах рождественского матча между командами.

Беверли при счете 109:106 за 3,4 секунды до финальной сирены не только не позволил Джеймсу бросить из-за дуги, но сделал это таким образом, что лидер «озерников» последним коснулся мяча.

Посмотрев повтор, судьи отдали владение . Форвард Пол Джордж после тактического фола «озерников» обеспечил своей команде победу двумя попаданиями с линии – 111:106.

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