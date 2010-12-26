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    Беверли накрыл Джеймса и принес «Клипперс» победу над «Лейкерс»

    Теги Леброн Джеймс Клипперс Лейкерс НБА видео Патрик Беверли Баскетбол

    Защитник «Клипперс» Патрик Беверли накрыл спасительный бросок форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса на последних секундах рождественского матча между командами.

    Беверли при счете 109:106 за 3,4 секунды до финальной сирены не только не позволил Джеймсу бросить из-за дуги, но сделал это таким образом, что лидер «озерников» последним коснулся мяча. 

    Посмотрев повтор, судьи отдали владение «Клипперс». Форвард Пол Джордж после тактического фола «озерников» обеспечил своей команде победу двумя попаданиями с линии – 111:106.

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