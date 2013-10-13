Единая лига ВТБ. ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск», «Зенит» играет с «Нижним Новгородом»

В воскресенье, 13 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА разгромил белорусский «Цмоки-Минск».
Петербургский «Зенит» дома играет с «Нижним Новгородом».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 октября, 13.00, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
- ЦСКА
- Джеймс (22), Хиллиард (17), Курбанов (9), Антонов (8), Хайнс (0) – старт; Боломбой (16), Хэкетт (13), Воронцевич (9), Стрелниекс (8), Лопатин (6), М.Кулагин (3), Ухов (3).
- Цмоки-Минск
- Бернетт (18 + 5 потерь), Миркович (16), Салаш (8), Гаврилович (8), Белянков (4) – старт; Веремеенко (9 + 7 подборов), Пустогвар (6), Абрамс (5), Стабровский (3), Ситник (3), Тростинецкий (1), Рогозенко (0).
- Дата проведения
- 13 октября, 15.30, «УДС Молот»
- Парма
- Юшкявичюс (18 + 6 передач), Жукаускас (18), Мейерис (4), Уильямс (2) – старт; Моултри (16 + 11 подборов), Григорьев (15), Забелин (12), Буланов (4), Жмако (0).
- Дата проведения
- 13 октября, 16.00, «Сибур Арена»
Положение команд: «Химки» – 3-0, «Зенит» – 2-0, «Енисей» – 2-1, «Калев» – 2-1, ЦСКА – 2-2, «Астана» – 1-1, УНИКС – 1-1, «Локомотив-Кубань» – 1-1, «Нижний Новгород» – 1-1, «Зелена-Гура» – 1-2, «Автодор» – 0-1, «Цмоки-Минск» – 0-2, «Парма» – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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