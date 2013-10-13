Реклама 18+
Реклама 18+

Единая лига ВТБ. ЦСКА разгромил «Цмоки-Минск», «Зенит» играет с «Нижним Новгородом»

Теги результаты ЦСКА Зенит Енисей Цмоки-Минск Нижний Новгород Единая лига ВТБ Парма Баскетбол

В воскресенье, 13 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА разгромил белорусский «Цмоки-Минск».

Петербургский «Зенит» дома играет с «Нижним Новгородом».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – Цмоки-Минск 114:81 (26:30, 32:22, 32:16, 24:13)
Дата проведения
13 октября, 13.00, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
Онлайн матча
ЦСКА
Джеймс (22), Хиллиард (17), Курбанов (9), Антонов (8), Хайнс (0) – старт; Боломбой (16), Хэкетт (13), Воронцевич (9), Стрелниекс (8), Лопатин (6), М.Кулагин (3), Ухов (3).
Цмоки-Минск
Бернетт (18 + 5 потерь), Миркович (16), Салаш (8), Гаврилович (8), Белянков (4) – старт; Веремеенко (9 + 7 подборов), Пустогвар (6), Абрамс (5), Стабровский (3), Ситник (3), Тростинецкий (1), Рогозенко (0).

Парма – Енисей 88:90 (22:24, 21:29, 22:19, 23:18)
Дата проведения
13 октября, 15.30, «УДС Молот»
Онлайн матча
Парма
Юшкявичюс (18 + 6 передач), Жукаускас (18), Мейерис (4), Уильямс (2) – старт; Моултри (16 + 11 подборов), Григорьев (15), Забелин (12), Буланов (4), Жмако (0).
Енисей
Зубчич (15), Грин (12), Моррис (11 + 6 передач), Захаров (9), Попов (2) – старт; Берри (14), Ребич (12), Хог (9), Каныгин (4), Викторов (2), Комиссаров (0).

Зенит – Нижний Новгород 69:76 (19:19, 16:17, 19:17, 15:23)
Дата проведения
13 октября, 16.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча

Положение команд: «Химки» – 3-0, «Зенит» – 2-0, «Енисей» – 2-1, «Калев» – 2-1, ЦСКА – 2-2, «Астана» – 1-1, УНИКС – 1-1, «Локомотив-Кубань» – 1-1, «Нижний Новгород» – 1-1, «Зелена-Гура» – 1-2, «Автодор» – 0-1, «Цмоки-Минск» – 0-2, «Парма» – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

НБА нового сезона – это борьба суперзвездных дуэтов. Выбираем лучший

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья