Единая лига ВТБ. «Химки» обыграли в гостях «Енисей», УНИКС примет «Астану» и другие матчи

В воскресенье, 6 октября, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ «Химки» обыграли в гостях красноярский «Енисей» (106:86).

УНИКС встретится в Казани с «Астаной».

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Регулярный чемпионат

Положение команд: «Химки» – 3-0, «Зенит» – 1-0, «Локомотив-Кубань» – 1-0, ЦСКА – 1-1, «Енисей» – 1-1, УНИКС – 0-0, «Астана» – 0-0, «Нижний Новгород» – 1-0, «Автодор» – 0-0, «Калев» – 0-1, – 0-2, «Цмоки-Минск» – 0-1, «Зелена-Гура» – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

ЦСКА и «Химки» хотят в «Финал четырех». Но вряд ли, в этом году в Евролиге будет адская мясорубка