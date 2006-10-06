Единая лига ВТБ. «Химки» обыграли в гостях «Енисей», УНИКС примет «Астану» и другие матчи

В воскресенье, 6 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» обыграли в гостях красноярский «Енисей» (106:86).
УНИКС встретится в Казани с «Астаной».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 октября, 14.00, «Арена-Север»
- Енисей
- Зубчич (16 + 5 потерь), Моррис (15 + 6 передач + 6 потерь), Берри (10), Гудумак (6), Комиссаров (2) – старт; Хог (22 + 11 подборов), Захаров (11), Викторов (2), Грин (2), Ребич (0).
- Дата проведения
- 6 октября, 16.00, «ДС Кристалл»
- Дата проведения
- 6 октября, 18.00, «Баскет-холл»
Положение команд: «Химки» – 3-0, «Зенит» – 1-0, «Локомотив-Кубань» – 1-0, ЦСКА – 1-1, «Енисей» – 1-1, УНИКС – 0-0, «Астана» – 0-0, «Нижний Новгород» – 1-0, «Автодор» – 0-0, «Калев» – 0-1, «Парма» – 0-2, «Цмоки-Минск» – 0-1, «Зелена-Гура» – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
ЦСКА и «Химки» хотят в «Финал четырех». Но вряд ли, в этом году в Евролиге будет адская мясорубка