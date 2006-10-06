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Единая лига ВТБ. «Химки» обыграли в гостях «Енисей», УНИКС примет «Астану» и другие матчи

Теги результаты УНИКС Химки Автодор Енисей Единая лига ВТБ Астана Зелена-Гура Баскетбол

В воскресенье, 6 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Химки» обыграли в гостях красноярский «Енисей» (106:86).

УНИКС встретится в Казани с «Астаной».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Енисей – Химки 86:106 (26:29, 20:26, 17:23, 23:28)
Дата проведения
6 октября, 14.00, «Арена-Север»
Онлайн матча
Енисей
Зубчич (16 + 5 потерь), Моррис (15 + 6 передач + 6 потерь), Берри (10), Гудумак (6), Комиссаров (2) – старт; Хог (22 + 11 подборов), Захаров (11), Викторов (2), Грин (2), Ребич (0).
Химки
Швед (22 + 9 передач), Жеребко (13), Тимма (9), Букер (8), Вяльцев (0) – старт; Эванс (18 + 9 подборов), Гилл (18), Зайцев (10 + 7 передач), Барашков (6), Десятников (2), Моня (0).

Автодор – Зелена-Гура 48:51 (3 четверть)
Дата проведения
6 октября, 16.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

УНИКС – Астана
Дата проведения
6 октября, 18.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: «Химки» – 3-0, «Зенит» – 1-0, «Локомотив-Кубань» – 1-0, ЦСКА – 1-1, «Енисей» – 1-1, УНИКС – 0-0, «Астана» – 0-0, «Нижний Новгород» – 1-0, «Автодор» – 0-0, «Калев» – 0-1, «Парма» – 0-2, «Цмоки-Минск» – 0-1, «Зелена-Гура» – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

ЦСКА и «Химки» хотят в «Финал четырех». Но вряд ли, в этом году в Евролиге будет адская мясорубка

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