Стив Керр ответил на нападки Дональда Трампа: «Этот цирк будет продолжаться»

Главный тренер Стив Керр ответил президенту США Дональду Трампу, который назвал его «маленьким мальчиком, который испугался ответить на вопрос о конфликте между НБА и Китаем.

«В какой-то момент ты останавливаешься и задумываешься о том, что каждый день происходит одно и то же, и сегодня всего лишь очередной день. Вчера я был объектом, сегодня кто-то другой, завтра будет новый объект. Этот цирк будет продолжаться.

Я жил довольно привилегированной жизнью и встретился, наверное, с пятью президентами до президента Трампа. Первая встреча состоялась в 1984 году, тогда президентом был Рональд Рейган. Он пригласил нас с мамой к себе через шесть месяцев после того, как мой отец был убит во время теракта. Президент Рейган и вице-президент Буш пригласили нас в Овальный кабинет и провели с нами около получаса, поблагодарив нас за службу моего отца.

Единственное, о чем я сейчас думаю – какая разница между вчерашним днем и тем, что было 35 лет назад. Тогда не имело значения, на чьей стороне ты находишься в политическом смысле. Ты был американцем, и у президента было достоинство и уважение. Очень жаль, что это рухнуло», – цитирует Керра The Athletic.

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