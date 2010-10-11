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    Стив Керр ответил на нападки Дональда Трампа: «Этот цирк будет продолжаться»

    Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Дональд Трамп Баскетбол

    Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр ответил президенту США Дональду Трампу, который назвал его «маленьким мальчиком, который испугался ответить на вопрос о конфликте между НБА и Китаем.

    «В какой-то момент ты останавливаешься и задумываешься о том, что каждый день происходит одно и то же, и сегодня всего лишь очередной день. Вчера я был объектом, сегодня кто-то другой, завтра будет новый объект. Этот цирк будет продолжаться.

    Я жил довольно привилегированной жизнью и встретился, наверное, с пятью президентами до президента Трампа. Первая встреча состоялась в 1984 году, тогда президентом был Рональд Рейган. Он пригласил нас с мамой к себе через шесть месяцев после того, как мой отец был убит во время теракта. Президент Рейган и вице-президент Буш пригласили нас в Овальный кабинет и провели с нами около получаса, поблагодарив нас за службу моего отца.

    Единственное, о чем я сейчас думаю – какая разница между вчерашним днем и тем, что было 35 лет назад. Тогда не имело значения, на чьей стороне ты находишься в политическом смысле. Ты был американцем, и у президента было достоинство и уважение. Очень жаль, что это рухнуло», – цитирует Керра The Athletic.

    Катастрофа НБА в Китае (минус $4 млрд) из-за одного твита. Над лигой смеется даже «Южный Парк»

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