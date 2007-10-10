«Парма» подписала контракт с первым в мире роботом-тренером

Пермская и российский производитель роботов «Промобот» создали робота-тренера. 10 октября представители обеих сторон подписали контракт, согласно которому робот Promobot станет аналитическим тренером команды.

Роботы Promobot применяются в качестве консультантов, гидов, администраторов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Они способны распознавать лица и речь, отвечать на вопросы, работать с документами и подключаться к сторонним сервисам.

В обязанности робота-тренера будет входить сбор и анализ данных во время матчей. С помощью нейросетей промобот будет обрабатывать статистические показатели игроков, а затем вычислять наиболее оптимальные сочетания баскетболистов на площадке, комбинации, замены и предоставлять это главному тренеру.

Механический тренер будет присутствовать на всех домашних матчах «Пармы».

Это первый в истории спорта случай, когда робот становится полноценным участником игры, наравне с тренерами, судьями и игроками. В 2016 году японские инженеры представили робота, с которым с которым человек может тренироваться в игре в настольный теннис, но должность аналитика робот занимает впервые.

Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом Сколково. Промоботы трудятся в 35 странах мира.

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