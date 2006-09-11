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ЧМ-2019 по баскетболу, США – Франция, Австралия сыграет с Чехией

Теги результаты сборная Франции сборная США сборная Австралии сборная Чехии чемпионат мира по баскетболу Баскетбол

В среду пройдут два матча 1/4 финала плей-офф чемпионата мира-2019 по баскетболу в Китае.

Главный фаворит турнира сборная США встретится с Францией. Австралия сразится с сенсационной Чехией Томаша Саторански.

Чемпионат мира

Китай

Плей-офф

1/4 финала

США – Франция
Дата проведения
11 сентября, 14.00, «Dongguan Basketball Center»
Онлайн матча

Австралия – Чехия
Дата проведения
11 сентября, 16.00, «Shanghai Oriental Sports Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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