ЧМ-2019 по баскетболу, США – Франция, Австралия сыграет с Чехией

В среду пройдут два матча 1/4 финала плей-офф чемпионата мира-2019 по баскетболу в Китае.

Главный фаворит турнира сборная США встретится с Францией. Австралия сразится с сенсационной Чехией Томаша Саторански.

Чемпионат мира

Китай

Плей-офф

1/4 финала

Австралия – Чехия Дата проведения 11 сентября, 16.00, «Shanghai Oriental Sports Center» Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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