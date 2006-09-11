ЧМ-2019 по баскетболу, США – Франция, Австралия сыграет с Чехией

В среду пройдут два матча 1/4 финала плей-офф чемпионата мира-2019 по баскетболу в Китае.
Главный фаворит турнира сборная США встретится с Францией. Австралия сразится с сенсационной Чехией Томаша Саторански.
Чемпионат мира
Китай
Плей-офф
1/4 финала
- Дата проведения
- 11 сентября, 14.00, «Dongguan Basketball Center»
- Дата проведения
- 11 сентября, 16.00, «Shanghai Oriental Sports Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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