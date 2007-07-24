Наверх
Реклама 18+
Sports.ru NBA

    Стив Керр: «Ситуация с Энтони Дэвисом пагубно влияет на лигу»

    Теги Голден Стэйт Лейкерс Новый Орлеан НБА Стив Керр Энтони Дэвис Баскетбол

    Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр не в восторге от ситуации с Энтони Дэвисом, которая началась в прошлом сезоне и закончилась этим летом переходом центрового из «Пеликанс» в «Лейкерс».

    «Когда парень совершенно здоров, у него остались два года по контракту, и он говорит: «Я хочу уйти», – это реальная проблема, которую лига должна решить, и с которой игроки должны быть осторожны.

    Когда вы заключаете соглашение, вы берете на себя обязательства перед этой командой, этим городом, болельщиками. И затем, когда срок контракта истекает, у вас есть полное право уйти в качестве свободного агента. Но если вы подписали контракт, вы должны быть связаны этим контрактом.

    Если вы с командой решили разойтись по обоюдному согласию сторон, это одно. Но ситуация с Дэвисом стала принципиально новой, и я надеюсь, что это не тенденция, потому что это пагубно влияет на лигу», – передает слова Керра NBC Sports Bay Area.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться