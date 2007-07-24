Стив Керр: «Ситуация с Энтони Дэвисом пагубно влияет на лигу»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр не в восторге от ситуации с Энтони Дэвисом, которая началась в прошлом сезоне и закончилась этим летом переходом центрового из «Пеликанс» в .

«Когда парень совершенно здоров, у него остались два года по контракту, и он говорит: «Я хочу уйти», – это реальная проблема, которую лига должна решить, и с которой игроки должны быть осторожны.

Когда вы заключаете соглашение, вы берете на себя обязательства перед этой командой, этим городом, болельщиками. И затем, когда срок контракта истекает, у вас есть полное право уйти в качестве свободного агента. Но если вы подписали контракт, вы должны быть связаны этим контрактом.

Если вы с командой решили разойтись по обоюдному согласию сторон, это одно. Но ситуация с Дэвисом стала принципиально новой, и я надеюсь, что это не тенденция, потому что это пагубно влияет на лигу», – передает слова Керра NBC Sports Bay Area.