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    Кайри Ирвинг в воскресенье договорится о переходе в «Бруклин»

    Теги переходы Бостон Бруклин НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

    Защитник Кайри Ирвинг должен встретиться с представителями «Бруклина» в Нью-Йорке в воскресенье.

    Как пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, обе стороны намерены в максимально короткие сроки договориться о новом соглашении, по условиям которого игрок подпишет 4-летнее соглашение на 141 млн долларов.

    Два прошедших года Ирвинг провел в «Селтикс», где в сезоне-2018/19 набирал в среднем 23,8 очка, 6,9 передачи и 5,0 подбора. «Бостон» вылетел во втором раунде плей-офф, уступив «Милуоки» 1-4.

    Ирвинг вырос в Нью-Йорке и с детства болел за «Нетс».

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