Кайри Ирвинг в воскресенье договорится о переходе в «Бруклин»

Защитник Кайри Ирвинг должен встретиться с представителями в Нью-Йорке в воскресенье.

Как пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, обе стороны намерены в максимально короткие сроки договориться о новом соглашении, по условиям которого игрок подпишет 4-летнее соглашение на 141 млн долларов.

Два прошедших года Ирвинг провел в «Селтикс», где в сезоне-2018/19 набирал в среднем 23,8 очка, 6,9 передачи и 5,0 подбора. вылетел во втором раунде плей-офф, уступив «Милуоки» 1-4.

Ирвинг вырос в Нью-Йорке и с детства болел за «Нетс».