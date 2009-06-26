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    Кайри Ирвинг склоняется к подписанию 4-летнего контракта на 141 млн с «Бруклином»

    Теги возможные переходы Бостон Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Баскетбол

    Как сообщает The New York Post, звездный разыгрывающий «Бостона» Кайри Ирвинг склоняется к тому, чтобы подписать 4-летний контракт на 141 миллион долларов с «Бруклином».

    Рынок свободных агентов откроется в воскресенье, 30 июня. Ирвинг отказался от опции продления контракта с «Селтикс» на сезон-2019/20 и станет неограниченно свободным агентом.

    Подписав Ирвинга, «Нетс» планируют сосредоточиться на форварде «Голден Стэйт» Кевине Дюрэнте. Клуб из Нью-Йорка планирует предложить Дюрэнту максимальный 5-летний контракт, несмотря на разрыв ахиллова сухожилия, который игрок получил в 5-м матче финальной серии плей-офф.

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