Кайри Ирвинг склоняется к подписанию 4-летнего контракта на 141 млн с «Бруклином»

Как сообщает The New York Post, звездный разыгрывающий Кайри Ирвинг склоняется к тому, чтобы подписать 4-летний контракт на 141 миллион долларов с .

Рынок свободных агентов откроется в воскресенье, 30 июня. Ирвинг отказался от опции продления контракта с «Селтикс» на сезон-2019/20 и станет неограниченно свободным агентом.

Подписав Ирвинга, «Нетс» планируют сосредоточиться на форварде «Голден Стэйт» . Клуб из Нью-Йорка планирует предложить Дюрэнту максимальный 5-летний контракт, несмотря на разрыв ахиллова сухожилия, который игрок получил в 5-м матче финальной серии плей-офф.