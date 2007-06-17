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    Энтони Дэвис планирует отказаться от 4 млн долларов, чтобы помочь «Лейкерс» на рынке

    Теги возможные переходы Лейкерс Новый Орлеан НБА Энтони Дэвис Баскетбол

    Центровой Энтони Дэвис планирует отказаться от бонуса за обмен в размере 4,1 миллиона долларов, чтобы помочь «Лейкерс» подписать высококлассного игрока на рынке свободных агентов, пишет инсайдер ESPN.com.

    Если Дэвис откажется от бонуса, то в платежке «Лейкерс» будет доступных 27,7 миллиона. Если центровой возьмет деньги, то у «Лейкерс» будет только 23,7 миллиона. Кроме того, если обмен Дэвиса из «Пеликанс» будет отложен до 30 июля, то «Лейкерс» смогут потратить 32,5 миллиона, которых достаточно для подписания максимального контракта.

    «Лейкерс» и «Новый Орлеан» договорились об обмене Дэвиса на форварда Брэндона Ингрэма, защитников Лонзо Болла и Джоша Харта, а также три будущих пика первого раунда, включая 4-й выбор на предстоящем драфте.

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