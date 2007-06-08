Болельщики «Голден Стэйт» начали уходить с арены по ходу 4-го матча финала НБА под скандирование «Вперед, «Рэпторс»

«Торонто» обыграл в 4-м матче финальной серии в Окленде со счетом 105:92 (3-1).

Поклонники «Уорриорз» начали покидать «Оракл Арену» за несколько минут до завершения встречи. В это время на арене было слышно скандирование канадских фанатов «Вперед «Рэпторс».

Этот матч может оказаться для «Голден Стэйт» последним в «Оракл Арене». Со следующего сезона клуб будет выступать на новом стадионе в Сан-Франциско.

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