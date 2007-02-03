Единая лига ВТБ. ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань», 22 очка Симоновича помогли «Зениту» победить «Химки»

В воскресенье, 3 февраля, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ ЦСКА обыграл на своей площадке «Локомотив-Кубань».

22 очка Марко Симоновича помогли «Зениту» победить в Санкт-Петербурге «Химки».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА Россия – 16-1, Химки Россия – 12-3, УНИКС Россия – 12-3, Локомотив-Кубань Россия – 10-5, Зенит Россия – 9-5, Астана Казахстан – 9-6, Нижний Новгород Россия – 8-7, Калев Эстония – 6-8, Автодор Россия – 6-9, Енисей Россия – 6-9, Зелена-Гура Польша – 3-11, Парма Россия – 3-12, ВЭФ Латвия – 3-13, Цмоки-Минск Белоруссия – 2-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.