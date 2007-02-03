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    Единая лига ВТБ. ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань», 22 очка Симоновича помогли «Зениту» победить «Химки»

    Теги результаты ЦСКА Химки Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

    В воскресенье, 3 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА обыграл на своей площадке «Локомотив-Кубань».

    22 очка Марко Симоновича помогли «Зениту» победить в Санкт-Петербурге «Химки».

    Единая лига ВТБ

    Регулярный чемпионат

    ЦСКА – Локомотив-Кубань 70:57 (24:19, 11:12, 16:9, 19:17)
    Дата проведения
    3 февраля, 17.00, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
    Онлайн матча
    ЦСКА
    Де Коло (16), Хэкетт (13), Хайнс (12), Курбанов (4 + 7 подборов), Антонов (4) – старт; Клайберн (11), Родригес (8), Хантер (2), Ухов (0), Лопатин (0), Воронцевич (0), Боломбой (0).
    Локомотив-Кубань
    Фридзон (10), Понитка (10), Джонсон (9 + 9 подборов), Ивлев (2), Лэйси (0) – старт; Хвостов (10), Д.Кулагин (8), Райт (6 + 7 подборов), Апич (2), Ильницкий (0).

    Зенит – Химки 86:82 (15:22, 21:16, 25:26, 25:18)
    Дата проведения
    3 февраля, 19.30, «СК Юбилейный»
    Онлайн матча
    Зенит
    Скрабб (12 + 6 передач), Ютофф (9 + 8 подборов), Рейнольдс (9 + 11 подборов), Валиев (7), Миллер-Макинтайр (2) – старт; Симонович (22), Арманд (15), Воронов (8), Пушков (2).
    Химки
    Крокер (15), Томас (15), Дженкинс (11), Зубков (9), Бост (1) – старт; Мики (22), Моня (5), Маркович (4 + 6 передач), Вяльцев (0).

    Положение команд: ЦСКА Россия – 16-1, Химки Россия – 12-3, УНИКС Россия – 12-3, Локомотив-Кубань Россия – 10-5, Зенит Россия – 9-5, Астана Казахстан – 9-6, Нижний Новгород Россия – 8-7, Калев Эстония – 6-8, Автодор Россия – 6-9, Енисей Россия – 6-9, Зелена-Гура Польша – 3-11, Парма Россия – 3-12, ВЭФ Латвия – 3-13, Цмоки-Минск Белоруссия – 2-13. 

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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