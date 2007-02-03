Единая лига ВТБ. ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань», 22 очка Симоновича помогли «Зениту» победить «Химки»

В воскресенье, 3 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА обыграл на своей площадке «Локомотив-Кубань».
22 очка Марко Симоновича помогли «Зениту» победить в Санкт-Петербурге «Химки».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 февраля, 17.00, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
- ЦСКА
- Де Коло (16), Хэкетт (13), Хайнс (12), Курбанов (4 + 7 подборов), Антонов (4) – старт; Клайберн (11), Родригес (8), Хантер (2), Ухов (0), Лопатин (0), Воронцевич (0), Боломбой (0).
- Дата проведения
- 3 февраля, 19.30, «СК Юбилейный»
- Зенит
- Скрабб (12 + 6 передач), Ютофф (9 + 8 подборов), Рейнольдс (9 + 11 подборов), Валиев (7), Миллер-Макинтайр (2) – старт; Симонович (22), Арманд (15), Воронов (8), Пушков (2).
Положение команд: ЦСКА Россия – 16-1, Химки Россия – 12-3, УНИКС Россия – 12-3, Локомотив-Кубань Россия – 10-5, Зенит Россия – 9-5, Астана Казахстан – 9-6, Нижний Новгород Россия – 8-7, Калев Эстония – 6-8, Автодор Россия – 6-9, Енисей Россия – 6-9, Зелена-Гура Польша – 3-11, Парма Россия – 3-12, ВЭФ Латвия – 3-13, Цмоки-Минск Белоруссия – 2-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.