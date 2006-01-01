НБА. «Сан-Антонио» победил «Бостон», «Хьюстон» был сильнее «Мемфиса» и другие результаты

В новогоднюю ночь в рамках регулярного чемпионата НБА прошли 7 матчей. «Сан-Антонио» дома победил «Бостон».
«Хьюстон» на своей арене оказался сильнее «Мемфиса».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 декабря, 23.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Оладипо (22 + 7 передач), Тернер (20 + 8 подборов + 4 блок-шота), Богданович (16 + 5 потерь), Коллисон (12 + 6 передач), Янг (6) – старт; Сабонис (20 + 8 подборов), Эванс (10), Джозеф (7), Макдермотт (3).
- Дата проведения
- 1 января, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
- Шарлотт
- Уокер (24 + 7 передач), Зеллер (14), Марв. Уильямс (10), Лэмб (9), Батюм (7) – старт; Монк (21), Грэм (10), Эрнангомес (10 + 8 подборов), Бриджес (6), Камински (6), Кидд-Гилкрист (5), Бийомбо (2), Паркер (1).
- Дата проведения
- 1 января, 03.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
- Харден (43 + 10 подборов + 13 передач + 9 потерь), Капела (19 + 13 подборов), Хауз (16), Риверс (12), Такер (4 + 7 подборов) – старт; Грин (18), Найт (1), Кларк (0), Нене (0).
- Дата проведения
- 1 января, 03.00, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
- Олдридж (32 + 9 подборов), Уайт (22), Форбс (15), Дерозан (13 + 7 подборов + 10 передач), Пелтль (2) – старт; Бертанс (17), Миллс (11), Белинелли (8), Каннингем (0), Пау Газоль (0).
- Дата проведения
- 1 января, 04.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
- Рэндл (33 + 11 подборов), Холидэй (26 + 8 передач + 5 потерь), Мур (17), Пэйтон (9 + 6 передач), Окафор (7 + 7 подборов) – старт; Миллер (21), Фрэйзер (5), Хилл (4), Диалло (1 + 9 подборов).
- Дата проведения
- 1 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
- Уэстбрук (32 + 11 подборов + 11 передач + 5 потерь), Джордж (22), Грант (16), Адамс (12 + 13 подборов), Фергюсон (5) – старт; Ноэл (15), Надер (10), Шредер (6), Паттерсон (3), Диалло (1).
- Дата проведения
- 1 января, 05.00, «US Airways Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.