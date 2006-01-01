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    НБА. «Сан-Антонио» победил «Бостон», «Хьюстон» был сильнее «Мемфиса» и другие результаты

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    В новогоднюю ночь в рамках регулярного чемпионата НБА прошли 7 матчей. «Сан-Антонио» дома победил «Бостон».

    «Хьюстон» на своей арене оказался сильнее «Мемфиса».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Индиана – Атланта 116:108 (33:25, 30:35, 34:21, 19:27)
    Дата проведения
    31 декабря, 23.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Статистика
    Индиана
    Оладипо (22 + 7 передач), Тернер (20 + 8 подборов + 4 блок-шота), Богданович (16 + 5 потерь), Коллисон (12 + 6 передач), Янг (6) – старт; Сабонис (20 + 8 подборов), Эванс (10), Джозеф (7), Макдермотт (3).
    Атланта
    Хертер (22), Коллинз (22 + 16 подборов), Лень (19 + 7 подборов), Янг (16 + 7 передач + 8 потерь), Хэмилтон (8) – старт; Лин (7), Бембри (4), Пламли (4), Дорси (3), Андерсон (3), Картер (0), Пойтресс (0).

    Шарлотт – Орландо 125:100 (36:23, 27:30, 32:24, 30:23)
    Дата проведения
    1 января, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Шарлотт
    Уокер (24 + 7 передач), Зеллер (14), Марв. Уильямс (10), Лэмб (9), Батюм (7) – старт; Монк (21), Грэм (10), Эрнангомес (10 + 8 подборов), Бриджес (6), Камински (6), Кидд-Гилкрист (5), Бийомбо (2), Паркер (1).
    Орландо
    Гордон (14 + 8 подборов), Вучевич (12), Айзек (11), Грант (9), Фурнье (9) – старт; Росс (10), Айванду (9), Бриско (6), Копэйн (5), Бамба (5 + 12 подборов), Мартин (4), Берч (4), Джефферсон (2).

    Хьюстон – Мемфис 113:101 (27:18, 34:20, 25:35, 27:28)
    Дата проведения
    1 января, 03.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Статистика
    Хьюстон
    Харден (43 + 10 подборов + 13 передач + 9 потерь), Капела (19 + 13 подборов), Хауз (16), Риверс (12), Такер (4 + 7 подборов) – старт; Грин (18), Найт (1), Кларк (0), Нене (0).
    Мемфис
    Андерсон (20), Конли (19), Марк Газоль (14 + 12 подборов), Темпл (10), Джексон (4) – старт; Грин (17), Каспи (8), Мэк (4), Д.Брукс (3), Ноа (2), Картер (0), М.Брукс (0), Селден (0).

    Сан-Антонио – Бостон 120:111 (17:23, 29:29, 46:30, 28:29)
    Дата проведения
    1 января, 03.00, «AT&T Center»
    Онлайн матча Статистика
    Сан-Антонио
    Олдридж (32 + 9 подборов), Уайт (22), Форбс (15), Дерозан (13 + 7 подборов + 10 передач), Пелтль (2) – старт; Бертанс (17), Миллс (11), Белинелли (8), Каннингем (0), Пау Газоль (0).
    Бостон
    М-с Моррис (18), Ирвинг (16 + 8 передач), Тейтум (12 + 11 подборов), Хорфорд (9), Смарт (7) – старт; Браун (30), Розир (15), Тайс (4), Хэйворд (0), Ябуселе (0).

    Новый Орлеан – Миннесота 123:114 (27:22, 36:29, 25:38, 35:25)
    Дата проведения
    1 января, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Статистика
    Новый Орлеан
    Рэндл (33 + 11 подборов), Холидэй (26 + 8 передач + 5 потерь), Мур (17), Пэйтон (9 + 6 передач), Окафор (7 + 7 подборов) – старт; Миллер (21), Фрэйзер (5), Хилл (4), Диалло (1 + 9 подборов).
    Миннесота
    Таунс (28 + 17 подборов + 6 передач + 5 блок-шотов), Уиггинс (20), Гибсон (17), Ковингтон (16), Джонс (15 + 13 передач) – старт; Дженг (10), Окоги (6), Шарич (2), Бэйлесс (0).

    Оклахома-Сити – Даллас 122:102 (32:21, 28:22, 32:32, 30:27)
    Дата проведения
    1 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Оклахома-Сити
    Уэстбрук (32 + 11 подборов + 11 передач + 5 потерь), Джордж (22), Грант (16), Адамс (12 + 13 подборов), Фергюсон (5) – старт; Ноэл (15), Надер (10), Шредер (6), Паттерсон (3), Диалло (1).
    Даллас
    Барнс (25), Дончич (17 + 5 потерь), Смит (10), Мэттьюз (7), Джордан (2 + 10 подборов + 6 потерь) – старт; Финни-Смит (10 + 8 подборов), Межри (8), Бареа (6 + 8 передач), Брокхофф (6), Харрис (5), Пауэлл (3), Брансон (2), Клебер (1).

    Финикс – Голден Стэйт 109:132 (27:31, 25:38, 35:39, 22:24)
    Дата проведения
    1 января, 05.00, «US Airways Center»
    Онлайн матча Статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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