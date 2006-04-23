Наверх
Sports.ru NBA

    Кевин Дюрэнт: «Посоветовал бы Яннису Адетокумбо жить и играть для самого себя»

    Теги Голден Стэйт Милуоки НБА Кевин Дюрэнт Яннис Адетокумбо Баскетбол

    Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт дал совет Яннису Адетокумбо, который заявил, что хочет провести всю свою карьеру в «Милуоки».

    «Что бы я посоветовал ему? Я бы посоветовал ему играть для себя. Потому что это он выкладывается, это он встает по утрам, думая о баскетболе. Конечно, его слова о том, что он хочет выступать за «Милуоки» до конца карьеры, приятны болельщикам и владельцам клуба, он хочет угодить им, и я это понимаю. Но он должен думать о себе, о том, чего он хочет. В какой баскетбол он хочет играть? Он не останется в «Милуоки», если не будет получать удовольствие от игры.

    Не сомневаюсь, что он любит и уважает всех, кто помог ему в «Милуоки», и всех болельщиков, которые поддерживали его. Но он должен думать не о них, а о себе. Я знаю это, потому что в свое время говорил те же самые слова. Я хотел, чтобы люди были довольны, чтобы они гордились своей командой. Я хотел, что клуб чувствовал, что я предан ему, потому что я был предан ему каждый день. Но ты должен думать о себе, о том, чтобы каждый день выходить на площадку и показывать свою лучшую игру, усердно работать и получать удовольствие. Это твоя единственная задача. Ты не должен думать о заполняемости новой арены – это не твоя работа. Поэтому я бы посоветовал ему жить и играть для самого себя», – передает слова Дюрэнта ESPN.com.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться