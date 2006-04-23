Кевин Дюрэнт: «Посоветовал бы Яннису Адетокумбо жить и играть для самого себя»

Форвард Кевин Дюрэнт дал совет Яннису Адетокумбо, который заявил, что хочет провести всю свою карьеру в .

«Что бы я посоветовал ему? Я бы посоветовал ему играть для себя. Потому что это он выкладывается, это он встает по утрам, думая о баскетболе. Конечно, его слова о том, что он хочет выступать за «Милуоки» до конца карьеры, приятны болельщикам и владельцам клуба, он хочет угодить им, и я это понимаю. Но он должен думать о себе, о том, чего он хочет. В какой баскетбол он хочет играть? Он не останется в «Милуоки», если не будет получать удовольствие от игры.

Не сомневаюсь, что он любит и уважает всех, кто помог ему в «Милуоки», и всех болельщиков, которые поддерживали его. Но он должен думать не о них, а о себе. Я знаю это, потому что в свое время говорил те же самые слова. Я хотел, чтобы люди были довольны, чтобы они гордились своей командой. Я хотел, что клуб чувствовал, что я предан ему, потому что я был предан ему каждый день. Но ты должен думать о себе, о том, чтобы каждый день выходить на площадку и показывать свою лучшую игру, усердно работать и получать удовольствие. Это твоя единственная задача. Ты не должен думать о заполняемости новой арены – это не твоя работа. Поэтому я бы посоветовал ему жить и играть для самого себя», – передает слова Дюрэнта ESPN.com.