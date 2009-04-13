Михаил Прохоров продал 49 процентов акций «Бруклина»

Российский бизнесмен Михаил Прохоров завершил сделку о продаже 49 процентов акций , сообщает официальный сайт клуба.

По информации ESPN.com, китайский предприниматель Джозеф Цай купил 49 процентов акций «Нетс», при этом общая стоимость клуба оценивается в 2,3 миллиарда долларов. Прохоров останется мажоритарным владельцем команды в течение следующих четырех лет. По истечении указанного срока россиянин должен будет продать контрольный пакет акций по требованию Цая, при этом он останется владельцем арены «Барклайс-центр».

В 2009 году Прохоров приобрел 80 процентов акций «Нью-Джерси Нетс». В 2010-м одобрила покупку клуба. В апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды в Бруклин на новую арену «Барклайс-центр», в связи с чем клуб сменил название и эмблему. В 2015-м Прохоров выкупил остальную долю акций у Брюса Ратнера и стал единоличным владельцем клуба.

Цай является одним из основателей и действующим вице- президентом компании Alibaba Group. Интернет-холдинг управляет такими площадками, как Aliexpress, Tmall.com, Taobao.com.