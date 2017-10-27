Мозгов стал бросать 3-очковые в «Нетс» после предложения Прохорова
Центровой сборной России Тимофей Мозгов в межсезонье-2017 в результате обмена перешел в «Бруклин», который принадлежит россиянину Михаилу Прохорову.
В «Нетс» Мозгов стал периодически совершать дальние броски. Как пишет The New York Times со ссылкой на главного тренера команды Кенни Эткинсона, идея принадлежит Прохорову.
«Вскоре после того, как состоялся обмен, у меня был разговор с Прохоровым. Он сказал: «Эй, Тимми может бросать трехочковые».
Я рассказал об этом Мозгову в тот день, когда он официально был представлен в качестве игрока «Нетс». «Владелец просил меня передать тебе это».
В этом есть некий мотивационный фактор. Мы как бы говорим: «Эй, Тимми, если ты будешь защищаться и подбирать, иногда мы будем давать тебе возможность бросить из-за дуги». Он принял и одобрил эту идею», – заявил Эткинсон.
В пяти официальных матчах за «Бруклин» Мозгов совершил три попытки из-за дуги, реализовав одну.
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