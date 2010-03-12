Кэрон Батлер: «Кобе Брайант – величайший игрок нашего поколения»

Бывший игрок НБА Кэрон Батлер назвал величайшим игроком своего поколения.

«Я пришел в , когда Кобе подписал свой потрясающий контракт, сотни миллионов долларов, и он сказал: «Эй, время работать». Я говорю о ранних утренних тренировках, играх «один на один» после тренировки, просмотрах записей игр. Я был готов, потому что я пришел из «Майами». Пэт Райли, Стэн Ван Ганди и Эрик Споэльстра научили меня, как быть профессионалом. Но потом я пришел в «Лейкерс», где тебя не только учат, но и наглядно показывают. Величайший игрок нашего поколения – Кобе Брайант», – сказал Батлер в программе “The Herd”.