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Sports.ru NBA

    Кобе Брайант: «Я был самым сумасшедшим 19-летним, когда решил подраться с Шаком»

    Теги Лейкерс Кобе Брайант Шакил О′Нил НБА

    Бывший игрок «Лейкерс» Кобе Брайант во время ток-шоу Джимми Киммела вспомнил подробности своей драки с центровым Шакилом О’Нилом.

    Брайант и О’Нил сцепились во время локаута-1998/99, когда «Лейкерс» проводили двустороннюю игру. 

    «Кто ударил первым? Первым был он. Я увидел это огромный кулак, который летел в меня. Вспоминаю этот кулак и понимаю, что был самым сумасшедшим 19-летним человеком, когда решил подраться с Шаком. Мне удалось уклониться, а потом к нам прибежали одноклубники, стали разнимать. На тот момент важно было дать понять, что да, ты можешь попробовать надрать мне задницу, но я при этом не собираюсь отступать», – рассказал Брайант.

    Кобе Брайант рассказал о своей первой драке с Шакилом О’Нилом

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