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Sports.ru NBA

    Более 16 тысяч человек подписали петицию за то, чтобы лишить Кобе Брайанта «Оскара»

    Теги Кобе Брайант НБА

    Согласно сообщению AOL, более 16 тысяч человек подписали петицию за то, чтобы лишить Кобе Брайанта «Оскара» по причине того, что бывший игрок НБА в 2003 году был обвинен в изнасиловании.

    «Оскару» почти удалось избежать присутствия сексуальных преступников среди номинантов. Вуди Аллен и Джеймс Франко ничего не получили. Но Кобе Брайант, который был обвинен в ужасном изнасиловании, был номинирован», – говорится в петиции.

    Брайант получил «Оскар», как продюсер анимационного короткометражного фильма «Dear Basketball» («Дорогой Баскетбол»). Фильм, продолжительность которого составляет 5 минут и 22 секунды, основан на стихотворении, в котором Брайант объявил о завершении спортивной карьеры. При этом сам баскетболист читает текст за кадром.

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