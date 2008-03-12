Согласно сообщению AOL, более 16 тысяч человек подписали петицию за то, чтобы лишить Кобе Брайанта «Оскара» по причине того, что бывший игрок в 2003 году был обвинен в изнасиловании.

«Оскару» почти удалось избежать присутствия сексуальных преступников среди номинантов. Вуди Аллен и Джеймс Франко ничего не получили. Но , который был обвинен в ужасном изнасиловании, был номинирован», – говорится в петиции.

Брайант получил «Оскар», как продюсер анимационного короткометражного фильма «Dear Basketball» («Дорогой Баскетбол»). Фильм, продолжительность которого составляет 5 минут и 22 секунды, основан на стихотворении, в котором Брайант объявил о завершении спортивной карьеры. При этом сам баскетболист читает текст за кадром.