Николай Мазур: «Парма» почти решила исход матча с «Калевом» в первой четверти»

Главный тренер «Пармы» Николай Мазур заявил, что благодаря настрою и энергии его команда почти решила исход матча с (104:83) в первой четверти (30:9).

«В первую очередь, хочу поздравить нашу команду и болельщиков с победой. Так как команда уже больше месяца не играла, думаю, все соскучились по баскетболу. Наша задача была, во-первых, выиграть матч, но выиграли его еще и красиво. Уверен, что всем понравилось. Если говорить про тактику, то думаю, что нам помогли товарищеские игры против УНИКСа. Мы были очень заряжены, что было видно уже в первой четверти. Хороший настрой, хорошая энергия, и игра почти решилась еще в первой четверти», – передает слова Мазура официальный сайт Лиги ВТБ.