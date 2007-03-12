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    Николай Мазур: «Парма» почти решила исход матча с «Калевом» в первой четверти»

    Теги Калев Единая лига ВТБ Парма Николай Мазур

    Главный тренер «Пармы» Николай Мазур заявил, что благодаря настрою и энергии его команда почти решила исход матча с «Калевом» (104:83) в первой четверти (30:9).

    «В первую очередь, хочу поздравить нашу команду и болельщиков с победой. Так как команда уже больше месяца не играла, думаю, все соскучились по баскетболу. Наша задача была, во-первых, выиграть матч, но выиграли его еще и красиво. Уверен, что всем понравилось. Если говорить про тактику, то думаю, что нам помогли товарищеские игры против УНИКСа. Мы были очень заряжены, что было видно уже в первой четверти. Хороший настрой, хорошая энергия, и игра почти решилась еще в первой четверти», – передает слова Мазура официальный сайт Лиги ВТБ.

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