Гидриус Зибенас: «Не пониманию, как такая команда, как «Парма», имеет всего 5 побед»

Тренер Гидриус Зибенас после поражения от «Пармы» (84:104) заявил, что пермская команда заслуживает гораздо больше, чем пять побед.

«Мы начали очень слабо. быстро забила 4 трехочковых, что стало для нас сюрпризом: перед матчем смотрели видео-нарезки и ждали, что «Парма» будет играть больше от прохода. И это начало повлияло на наше нападение. Но, речь не о нападении. Мы забили свои 84 очка — это неплохо, но пропустили больше 100, что непозволительно. Могли сыграть гораздо лучше, и, уверен, сделаем это в следующей игре. Также, хочу добавить, что не пониманию, как такая команда, как «Парма», имеет всего 5 побед в активе. Они заслуживают гораздо больше», – приводит слова Зибенаса официальный сайт Лиги ВТБ.