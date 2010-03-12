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    Михаил Карпенко: «Победа над командой из большой пятерки – это большой шаг к плей-офф»

    Теги Химки Единая лига ВТБ Астана Михаил Карпенко

    Главный тренер «Астаны» Михаил Карпенко после победы над «Химками» (84:79) заявил, что его команда сделала большой шаг к своей цели – плей-офф.

    «Эта была  действительно трудная игра. Несмотря на то, что в какой-то момент повели 20 очков, с такой командой как «Химки» расслабляться нельзя. Узнав, что соперник прилетел в неполном составе,  а до этого провел тяжелую игру против «Милана», была идея начать очень агрессивно. Очень рад, что это сработало и получилось,  потому что тот гандикап, который создали, позволил уверенно себя чувствовать на площадке.

    Были моменты,  когда «Химки» нас догоняли, мы проседали, не могли несколько атак подряд забить, но в то же время старались контролировать темп. Очень рад победе над командой из большой пятерки, это большой шаг к нашей цели — плей-офф», – передает слова Карпенко официальный сайт Лиги ВТБ.

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