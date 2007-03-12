Георгиос Барцокас: «Для нас сейчас важно как можно скорее восстановиться»

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас рассказал о состоянии команды перед матчем лиги ВТБ с «Астаной».

«Нас ждет очень сложный матч в силу ряда причин. Мы отправляемся в Казахстан вдесятером, так как у нас много травмированных. Швед, Гилл, Ханикатт, Робинсон, Соколов и Зубков имеют повреждения. Наступает решающая часть сезона, особенно в Евролиге, и мы потеряли ряд игроков, поэтому наша главная задача – восстановиться как можно скорее. Нас ждет соперник, играющий с большой энергией. В их составе много атлетичных американцев. В четырех последних матчах они одержали три победы, и одну встречу проиграли только в овертайме, что говорит об «Астане» как о прогрессирующей команде», – цитирует Барцокаса официальный сайт «Химок».