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    Михаил Карпенко: «Нам предстоит достаточно сложный матч»

    Теги Химки Единая лига ВТБ Астана Михаил Карпенко

    Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Михаила Карпенко поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с «Химками».

    «Нам предстоит достаточно сложный матч. «Химки» несомненно, один из лидеров Лиги ВТБ. Очень сбалансированная по составу команда, атлетичная, обладающая хорошим набором исполнителей и глубокой скамейкой. Для «Химок» 5-е место, которое они занимают в Лиге ВТБ, совсем непривычное, они отстают от 4-го места на 3 победы. Для химчан важен каждый матч в Лиге, так как  чтобы попасть в первую четверку по итогам регулярного чемпионата, для преимущества в домашней площадке в играх плей-офф. Однозначно «Химки» будут сфокусированы на этом матче не менее чем мы, поскольку мы ведем борьбу за попадание в плей-офф. Кроме того, «Химки»» неудачно провели последний матч в Евролиге, дома проиграв команде «Милан», поэтому думаю, что настрой на эту игру у них будет достаточным. 

    С каждым игроком «Химок» на площадке мы должны быть предельно внимательны и предельно агрессивны в защите. Шансы на победу есть всегда, все будет зависит от того, насколько мы будем дисциплинированы, насколько мы будем уверены в себе и насколько мы сможем навязать «Химкам» борьбу с первых минут матча», – цитирует Карпенко официальный сайт «Астаны».

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