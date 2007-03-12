Михаил Карпенко: «Нам предстоит достаточно сложный матч»

Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Михаила Карпенко поделился ожиданиями от матча лиги ВТБ с «Химками».



«Нам предстоит достаточно сложный матч. несомненно, один из лидеров Лиги ВТБ. Очень сбалансированная по составу команда, атлетичная, обладающая хорошим набором исполнителей и глубокой скамейкой. Для «Химок» 5-е место, которое они занимают в Лиге ВТБ, совсем непривычное, они отстают от 4-го места на 3 победы. Для химчан важен каждый матч в Лиге, так как чтобы попасть в первую четверку по итогам регулярного чемпионата, для преимущества в домашней площадке в играх плей-офф. Однозначно «Химки» будут сфокусированы на этом матче не менее чем мы, поскольку мы ведем борьбу за попадание в плей-офф. Кроме того, «Химки»» неудачно провели последний матч в Евролиге, дома проиграв команде «Милан», поэтому думаю, что настрой на эту игру у них будет достаточным.

С каждым игроком «Химок» на площадке мы должны быть предельно внимательны и предельно агрессивны в защите. Шансы на победу есть всегда, все будет зависит от того, насколько мы будем дисциплинированы, насколько мы будем уверены в себе и насколько мы сможем навязать «Химкам» борьбу с первых минут матча», – цитирует Карпенко официальный сайт «Астаны».