Премьер-лига. Женщины. УГМК разгромил московское «Динамо», «Казаночка» обыграла «Енисей» и другие результаты

Сегодня в рамках чемпионата женской Премьер-лиги УГМК разгромил на своем паркете московское «Динамо» (101:49), «Казаночка» обыграла «Енисей» (76:66).

Чемпионат России

Женщины

Премьер-Лига

УГМК – Динамо Москва – 101:49 (25:11, 22:15, 27:12, 27:11)

УГМК: Белякова (21 + 5 перехватов), Беглова (14), Мур (12 + 6 подборов), Мессеман (12 + 6 подборов), Мусина (11 + 11 подборов).

ДИНАМО М: Воробьева (17), Лэнг (14 + 8 подборов), Кузьменкова (6), Коровушкина (5).

11 марта. 15.00

Спарта энд К – Спартак Ногинск – 63:57 (13:11, 18:12, 19:14, 13:20)

СПАРТА ЭНД К: Абайбурова (21 + 8 подборов), Дойкич (14), Колосовская (10 + 6 подборов).

СПАРТАК Н: Савина (13 + 8 подборов), Кузьмина (13), Сумец (11), Потемина (9).

11 марта. 17.00

Казаночка – Енисей – 76:66 (20:12, 11:21, 23:12, 22:21)

КАЗАНОЧКА: Столяр (22), Псарева (19), Бердик (10 + 9 подборов + 5 передач), Финогентова (8 + 5 передач), Хемпе (8).

ЕНИСЕЙ: Намок (12), Монро, Кунакова (обе – 8), Голдырева, Кирьянова, Марченкова, Анойкина (все – 7).

11 марта. 18.00

Положение команд: Динамо Курск – 17-0, УГМК – 17-1, Надежда – 13-4, Енисей – 8-10, МБА – 8-10, Казаночка – 8-10, Спарта энд К – 8-10, Инвента – 7-12, Динамо Москва – 6-12, Динамо Новосибирск – 6-12, Спартак Ногинск – 0-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.