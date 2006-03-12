Премьер-лига. Женщины. «Надежда» разгромила новосибирское «Динамо», московское «Динамо» проиграло МБА и другие результаты

Сегодня в рамках чемпионата женской Премьер-лиги «Надежда» дома разгромила новосибирское «Динамо», московское «Динамо» проиграло МБА.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-Лига
Спартак Ногинск – Енисей – 57:81 (15:18, 13:27, 13:24, 16:12)
СПАРТАК: Сумец (22 + 12 подборов), Савина (12), Кубынина (7).
ЕНИСЕЙ: Маккаллум (17 + 12 подборов), Голдырева (12), Марченкова, Намок (обе – 11).
4 марта. 15.00
Надежда – Динамо Новосибирск – 78:55 (21:19, 21:9, 23:15, 13:12)
НАДЕЖДА: Джонс (20 + 6 подборов), Майга (11), Тихоненко (10 + 7 подборов), Игуеравиде (8 + 5 передач), Федоренкова (8).
ДИНАМО Н: Бишоп (12), Григорьева (10), Конрайт (9), Черен (6 + 7 подборов).
4 марта. 15.00
Инвента – Казаночка – 53:56 (9:15, 8:14, 13:11, 23:16)
ИНВЕНТА: Е.Фролкина (19), О.Фролкина, Козик (обе – 10), Сема (6 + 13 подборов), Буровая (6 + 5 передач).
КАЗАНОЧКА: Псарева (13 + 10 подборов), Столяр (13), Ворожцова (12 + 7 подборов), Бердик (9 + 10 подборов).
4 марта. 16.00
Динамо Москва – МБА – 65:80 (15:18, 15:20, 15:27, 20:15)
ДИНАМО М: Ражева (13), Лэнг (12 + 8 подборов), Воробьева (10).
МБА: Лешковцева (19), Глонти (15 + 7 подборов), Сапова (13), Горбачева (10 + 10 подборов + 5 передач), Низамова (10 + 8 подборов + 5 передач).
4 марта. 18.00
Положение команд: Динамо Курск – 16-0, УГМК – 16-1, Надежда – 13-4, Енисей – 8-9, МБА – 8-9, Казаночка – 7-10, Спарта энд К – 7-10, Динамо Москва – 6-11, Динамо Новосибирск – 6-11, Инвента – 6-12, Спартак Ногинск – 0-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.