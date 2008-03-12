Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Премьер-лига. Женщины. «Инвента» обыграла новосибирское «Динамо»

    Теги результаты Динамо Новосибирск жен чемпионат России жен Инвента жен

    Сегодня в рамках чемпионата женской Премьер-лиги курская «Инвента» обыграла новосибирское «Динамо».

    Чемпионат России

    Женщины

    Премьер-Лига

    Инвента – Динамо Новосибирск – 75:58 (16:16, 16:10, 22:21, 21:11) 

    ИНВЕНТА: Сафонова (20), Козик (16 + 6 передач), Шабанова (16), Фролкина (7 + 9 подборов).

    ДИНАМО Н: Бишоп (17 + 14 подборов), Акатор (14 + 8 подборов), Новикова (10), Григорьева (7).

    7 марта. 16.00

    Положение команд: Динамо Курск – 16-0, УГМК – 16-1, Надежда – 13-4, Енисей – 8-9, МБА – 8-9, Казаночка – 7-10, Спарта энд К – 7-10, Инвента – 7-12, Динамо Москва – 6-11, Динамо Новосибирск – 6-12, Спартак Ногинск – 0-16.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться