Премьер-лига. Женщины. «Инвента» обыграла новосибирское «Динамо»

Сегодня в рамках чемпионата женской Премьер-лиги курская «Инвента» обыграла новосибирское «Динамо».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-Лига
Инвента – Динамо Новосибирск – 75:58 (16:16, 16:10, 22:21, 21:11)
ИНВЕНТА: Сафонова (20), Козик (16 + 6 передач), Шабанова (16), Фролкина (7 + 9 подборов).
ДИНАМО Н: Бишоп (17 + 14 подборов), Акатор (14 + 8 подборов), Новикова (10), Григорьева (7).
7 марта. 16.00
Положение команд: Динамо Курск – 16-0, УГМК – 16-1, Надежда – 13-4, Енисей – 8-9, МБА – 8-9, Казаночка – 7-10, Спарта энд К – 7-10, Инвента – 7-12, Динамо Москва – 6-11, Динамо Новосибирск – 6-12, Спартак Ногинск – 0-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.